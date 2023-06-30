Топ-5 найпоширеніших чоловічих імен у світі

Під час народження хлопчика або дівчинки перед батьками стоїть важке питання - як назвати своє чадо. Вибір у XXI столітті – просто шалений.

Історія й традиції мають значний вплив на розмаїття імені. У тоталітарних державах цей вибір стає меншим, у демократичних – навпаки більшим. 24 Канал підібрав для вас найпопулярніші світові імена для хлопців.

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Популярні світові імена для хлопців

Бенджамін – ім'я біблійного походження. Його запозичили зі Священної Книги, тож воно вважається давньоєврейським. Має значення "щасливчик", "щасливчик". Воно є дуже популярним в англомовних країнах.

Гаррі – англійська версія чоловічого старофранцузького імені Генрі. У перекладі "багатий", "сильний". Дехто стверджує, що Гаррі бере початок в Німеччині від слова "Heimerich". Тут воно означає "господар дому", "домашній володар".

Джексон – ім'я, що означає "син Джека". Також може бути прізвищем. Воно є дуже популярним в США завдяки легендарному співаку Майклу Джексону.

Кевін – чоловіче ім'я гойдельського (підгрупа кельтської мови) походження. Поширене в англомовних країнах. Початкова форма Caoimhghín значить "шляхетного походження".

Луїс – за однією з версій, тлумачиться як "Бог допоміг". За іншою, ім'я утворилося від короля Хлодовига німецького походження, від якого згодом сформувались такі варіанти, як Людвіг, Людовік та Луїс. Означає "славний воїн".