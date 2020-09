Легендарний британський гурт The Beatles повертається. Вони випустять біографічну книжку та документальний фільм. З 16 вересня стартувало передзамовлення книжки.

Біографічна книга The Beatles: Get Back про культовий ліверпульський гурт вийде у серпні 2021 року. В ній розповідається про те, як створювали останній альбом The Beatles "Let It Be". На офіційному сайті гурту з 16 вересня стартувало передзамовлення.

Востаннє біографічна книга виходила 20 років тому. Це був бестселер "Антологія. The Beatles". Ціна нової книги – 60 доларів, що становить близько 1700 гривень.

У ній зібрані архівні фото та розповіді учасників гурту, котрі не були оприлюднені раніше. Книжка містить історію про 120 годин роботи в студії над останною платівкою. Все завершується легендарним виступом The Beatles на даху Лондона 1969 року.

Книжка вийде в той самий день, коли й відбудеться прем'єра документального фільму – 31 серпня 2021 року. Його режисером став Пітер Джексон, який працював над створенням "Володара перснів".

Використовуючи технологію реставрації відео, Джексон умістив у стрічці архівні відеозаписи зі студій та зйомки процесу того, як записувалися культові хіти.

Дивіться анонс книжки The Beatles: Get Back онлайн: