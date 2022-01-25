Тетянин день-2022: милі картинки-привітання з днем Ангела
Джерело:24 канал
25 січня в Україні відзначають Тетянин день. Дата присвячена святій великомучениці Татіані Римській, яка вирішила не виходити заміж, а присвятити своє життя Богові, за що її і стратили.
Свята Татіана є заступницею і покровителькою всіх Тетян. 25 січня всі жінки і дівчата з цим іменем відзначають день Ангела. В церквах проходять богослужіння на честь мучениці Татіани й люди ставлять свічки за успіхи у навчанні. Цей день – чудова нагода привітати всіх Тетян і проявити знаки уваги.
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День Ангела Тетяни-2022: гарні привітання у картинках
Тетянин день 2022: картинки-привітання
Привітання з днем Ангела Тетяни 2022
Картинки з іменинами Тетяни 2022
Вітаю з іменинами Тетяни 2022
З днем Ангела Тетяни 2022
День Ангела Тетяни-2022: листівки
День Ангела Тетяни 2022: привітання у листівках
Вітаю з іменинами
Тетянин день-2022: красиві листівки