Тетянин день-2022: милі картинки-привітання з днем Ангела

25 січня 2022 , 07:04
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

25 січня в Україні відзначають Тетянин день. Дата присвячена святій великомучениці Татіані Римській, яка вирішила не виходити заміж, а присвятити своє життя Богові, за що її і стратили.

Свята Татіана є заступницею і покровителькою всіх Тетян. 25 січня всі жінки і дівчата з цим іменем відзначають день Ангела. В церквах проходять богослужіння на честь мучениці Татіани й люди ставлять свічки за успіхи у навчанні. Цей день – чудова нагода привітати всіх Тетян і проявити знаки уваги.

Читайте Вихідні у січні-2022: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік та різдвяні свята

День Ангела Тетяни-2022: гарні привітання у картинках


Тетянин день 2022: картинки-привітання


Привітання з днем Ангела Тетяни 2022


Картинки з іменинами Тетяни 2022


Вітаю з іменинами Тетяни 2022


З днем Ангела Тетяни 2022


День Ангела Тетяни-2022: листівки 


День Ангела Тетяни 2022: привітання у листівках​


Вітаю з іменинами


Тетянин день-2022: красиві листівки

Автор: Андріана Будиш