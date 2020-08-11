Відомий український ведучий та учасник "Танців з зірками" Даніель Салем потрапив в аварію. Мотоцикл одесита врізався в машину. На щастя, ані Даніель Салем, ані інші учасники ДТП не постраждали.

Інцидент стався в рідній для телеведучого Одесі, передає місцевий сайт 048.ua. Даніель Салем врізався у Chevrolet на перетині вулиць Рішельєвська і Успенська.

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За словами ведучого, він на мотоциклі Harley Davidson їхав за автомобілем. На перехресті водій машини різко загальмував, а Даніель Салем не встиг зманеврувати та уникнути зіткнення. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, а в Chevrolet був тільки пошкоджений бампер.

Очевидці розповідають, що рух транспорту відновили дуже швидко. Наразі ж у мережі поширили фото з місця аварії.



Даніель Салем потрапив в аварію: ніхто не постраждав / Фото 048.ua

Мотоцикл Даніеля Салема / Фото 048.ua



Телеведучий Даніель Салем / Фото 048.ua



Даніель Салем на місці аварії / Фото 048.ua

Що відомо про Даніеля Салема

Даніель Салем отримав шалену популярність після участі в шоу "Танці з зірками 2019". І хоч харизматичний одесит не виборов перемогу на проєкті, все ж став одним з найяскравіших учасників.

Та на цьому чоловік не зупинився. Даніель Салем потрапив на "Голос країни-10" у команду Тіни Кароль. Романтичні пісні та розповіді про сімейне життя в Одесі та виховання доньки зворушили глядачів, а армія прихильниць Даніеля Селема суттєво збільшилась.

Наразі телеведучий знімається у проєкті "Одруження наосліп", де виступає одним із експертів з побудови стосунків. Також Даніель Салем має ресторанний бізнес в Одесі.