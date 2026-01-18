Святий вечір перед Водохрещем за старим стилем: головні заборони, прикмети та традиції
- Святий вечір перед Водохрещем відзначають 5 січня за новим календарем і 18 січня за старим, і він є днем підготовки до свята Богоявлення.
- У цей день не слід сваритися, займатися важкою роботою, брати гроші в борг, а також важливо дотримуватися традицій.
Святий вечір в Україні відзначають 18 січня за старим календарем. За новим календарем Святвечір перед Водохрещем припадає на 5 січня.
Це вечір напередодні Богоявлення Господнього. 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції" розповідає про відомі традиції та прикмети, а також головні заборони, про які варто знати цього дня.
Що не можна робити на Святий вечір перед Водохреща?
Святвечір перед Хрещенням Господнім – це вечір підготовки до головного свята. У цей день віряни готуються до святої вечері, а дехто навіть дотримується одноденного посту, зазначають у ПЦУ. Коли на небі з'являється перша зірка, уся сім'я накриває святковий стіл і сідає до вечері. Важливо в цей день дотримуватися кількох правил:
- Напередодні свята не слід сваритися, ображати інших чи конфліктувати, адже це може зіпсувати не лише сам вечір, а й увесь наступний рік.
- Також не рекомендується займатися важкою домашньою роботою.
- Приготування столу для святвечора не вважається важким трудом, але прибирання, шиття, прання чи ремонтні роботи краще залишити на інший день. Цей день – час для молитви та підготовки до свята.
- Не варто влаштовувати гучні гуляння, танці чи співи; дозволяється лише колядувати, щедрувати та проводити вінчання вдома чи у людей.
- Крім того, не рекомендують брати гроші в борг.
Які прикмети та вірування є на Святий вечір перед Богоявленням?
Також існують деякі прикмети та вірування, у які люди вірять уже роками.
- Дехто каже, що якщо на Святвечір побачити падаючу зірку, це ознака того, що найбажаніша мрія скоро здійсниться.
- Також вважають, що в цей день небо ніби відкривається, і будь-яка молитва буде почута. Тож, якщо ви чогось палко прагнете, важливо щиро молитися у цей день.
- Дехто стверджує, що якщо випадково пролити воду під час святої вечері, рік буде щедрим на радості та подарунки.
- Якщо ж тримати гроші в порядку в цей день, це нібито приверне фінансовий успіх.
- Незаміжні дівчата вірили, що на Святвечір перед Богоявленням Господнім можна побачити свого майбутнього нареченого, за умови, що вони щиро постять і моляться.
- Також важливо випити свяченої води, особливо якщо в родині хтось хворіє – це, за повір'ям, допоможе швидше одужати.
Святвечір перед Богоявленням Господнім – це ще один привід нагадати собі про важливість молитви, внутрішньої чистоти та єдності з родиною.