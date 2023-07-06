Не купанням єдиним: яких традицій дотримуються в Україні на Івана Купала

Івана Купала кожного року відзначають 7 липня. Це свято має особливе походження, традиції та звичаї, які полюбились українському народу.

Івана Купала – це важливе свято культурної спадщини українського народу, яка передається з покоління в покоління. Воно включає збереження традиційного фольклору – музику, танці, народні гуляння. Яких традицій дотримуються українці на свято Івана Купала – розповість 24 Канал.

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Традиції та обряди на Івана Купала

З самого ранку було заведено купатися у водоймах, щоб очиститися від усякого зла. Люди вірили, що зробивши це, не будуть хворіти увесь рік.



Купання в річці / Фото Vgorode.ua

Часто біля річок або озер розпалювали великі вогнища. Усі збиралися навколо вогню, співали пісні, стрибали через полум'я. Подейкували, якщо пара перестрибне через вогонь й руки при цьому не роз'єднаються, то вони скоро одружаться. А якщо таки не втримаються – у пари можуть бути труднощі в стосунках.



Стрибки через вогонь / Фото "Шостка інфо"

Дівчата плели віночки з квітів і трав, які клали на воду. Цей ритуал мав таке значення: якщо вінок йшов на дно, то це означало, що хлопець розлюбив дівчину. А якщо вінок поплив далеко, то дівчина скоро зустріне свою долю.



Пускання віночків на воду / Фото "Центральний"

Головною рослиною на Купала вважалась папороть: її шукали найрішучіші хлопці. Казали, що вона з'являється лише раз на рік, у це свято. І той, хто її знайде, отримає здатність розуміти птахів та лікувати інших.



Папороть / Фото "ГалСад"

Перед святом хлопці ставили обрядове дерево, а дівчата прикрашали його вінками, стрічками та квітами. Переважно – це була верба, якій давали ім'я Марена, Купайло та Купайлиця.



Прикрашання верби / Фото Ліцей Шевченка

На Івана Купала люди часто ходили збирати трави та квіти. Потім сушили їх та довго зберігали. Люди були переконані, що вони цілющі: захищають від темних сил та усього злого.



Збір трав і квітів / Фото Go-to.Rest