Івана Купала в Україні: як з'явилося це свято

Івана Купала – одне з найстаріших свят, яке збереглося до наших днів. Воно має глибокі корені в язичницьких традиціях, але згодом було пов'язане з християнством.

Івана Купала символізує перехід від весняного сонцестояння до літнього. Воно пов'язане з природними циклами, плодючістю та розквітом природи. Його часто пов'язують з магічними й обрядовими віруваннями. Яка історія Івана Купала й традиції – підкаже 24 Канал.

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Історія Івана Купала

Подейкували, що свято походить від язичницького бога кохання та продовження роду – Купала, але в язичницькому пантеоні немає такого божества. І тут виникла помилка, бо один літописець з Густинського монастиря, вирішив, що назва свята пов'язана з ім'ям язичницького бога. Таким чином, у XVII столітті в Густинському літописі з'явився такий язичницький бог, як Купало. Потім цю помилку виправили.

До того, як прийняли християнство у Київській Русі, на Купала, коли сонцестояння було найвищим, люди збирались, щоб вшанувати сонячних богів – Ярила, Дажбога, Сварога. У цей день практикували стрибки через вогонь та масове купання.

Але коли у Київській Русі затвердили християнство у 988 році, церква почала наполягати на заміні язичницьких свят. Тож окремі народні традиції вирішили наповнити новим змістом



Іван Хреститель / Фото "Надвірнянський Деканат"

Тому свято вирішили прилучити до дня народження Іоанна Хрестителя, котрий хрестив людей у річці Йордан. Вважалося, що під час купання Спаситель очищає душу й тіло вірян, які шкодують про свої гріхи.

Що не можна робити на Івана Купала

Наші предки вірили, що в цей день прокидаються темні сили. Тому важливо дотримуватись певних заборон: