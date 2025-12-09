У цей день наші предки починали готуватися до святкування Нового року. Про Дні ангела й інші свята 9 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Непорочне зачаття святою Анною Пресвятої Богородиці

За біблійними переказами, історія свята тісно пов'язана з життям праведної Анни та її чоловіка Йоакима. Подружжя довгий час залишалося бездітним, що в давні часи вважалося великим нещастям. Одного дня Йоаким прийшов до храму принести жертву, але отримав відмову через відсутність нащадків. Зазнавши осуду, чоловік усамітнився в пустелі, де протягом 40 днів дотримувався суворого посту та молився про народження дитини. Згідно з переказами, Господь почув ці щирі прохання. І вже через деякий час Анна дізналася, що незабаром стане матір'ю. Майбутня мати пообіцяла, що її дитина служитиме Богу. Згодом у подружжя народилася донька, яку назвали Марією. Щоб виконати свою обіцянку, батьки повели 3-річну дівчинку до Єрусалимського храму. Саме там вона займалася вивченням Святого Письма і зростала у молитві. Свій земний шлях праведна Анна завершила у Назареті.

Хто святкує День ангела 9 грудня?

За новоюліанським календарем, 9 грудня святкують Дні ангела люди з такими іменами: Олександр, Василь, Володимир, Софрон, Степан і Анна.

Що ще святкують 9 грудня?