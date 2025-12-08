У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема шили й вишивали. Про Дні ангела й інші свята 8 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд памʼяті Блаженнішого митрополита Мефодія.
День пам'яті преподобного Потапія
Він народився у християнській родині у єгипетських Фівах. Коли Потапій став повнолітнім, то вирушив жити до пустелі. Коли слава про його аскетичні подвиги почала приваблювати людей, він, шукаючи тиші, перебрався до Константинополя. Там Потапій оселився в келії у міській стіні біля Влахернської церкви. Однак і там святого знайшли нужденні, яким він допомагав своїм даром зцілення. Відомо, що земний шлях Потапія завершився у 463 році. Перед смертю святий попросив своїх учнів не сумувати за ним, а молитися за його душу. Тіло Потапія поховали у храмі святого Івана Предтечі.
Хто святкує День ангела 8 грудня?
За новоюліанським календарем, 8 грудня мають День ангела люди з такими іменами:
- Анфіса – має давньогрецьке походження та означає "квітуча" або "квітка".
- Кирило – виникло в Стародавній Греції та трактується як "пан" або "господар".
Що ще відзначають?
- 8 грудня у світі відзначають День брауні. Цей культовий американський десерт давно вийшов за межі США і підкорив серця мільйонів. Його секрет полягає в унікальній текстурі, адже ідеальний брауні має бути вологим всередині, але з хрусткою скоринкою зверху.
- Також сьогодні святкують День мандрівника у часі та День сала.