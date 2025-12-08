У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема шили й вишивали. Про Дні ангела й інші свята 8 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд памʼяті Блаженнішого митрополита Мефодія.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025 року

День пам'яті преподобного Потапія

Він народився у християнській родині у єгипетських Фівах. Коли Потапій став повнолітнім, то вирушив жити до пустелі. Коли слава про його аскетичні подвиги почала приваблювати людей, він, шукаючи тиші, перебрався до Константинополя. Там Потапій оселився в келії у міській стіні біля Влахернської церкви. Однак і там святого знайшли нужденні, яким він допомагав своїм даром зцілення. Відомо, що земний шлях Потапія завершився у 463 році. Перед смертю святий попросив своїх учнів не сумувати за ним, а молитися за його душу. Тіло Потапія поховали у храмі святого Івана Предтечі.

Хто святкує День ангела 8 грудня?

За новоюліанським календарем, 8 грудня мають День ангела люди з такими іменами:

Анфіса – має давньогрецьке походження та означає "квітуча" або "квітка".

– має давньогрецьке походження та означає "квітуча" або "квітка". Кирило – виникло в Стародавній Греції та трактується як "пан" або "господар".

Що ще відзначають?