Яке церковне свято у п'ятницю, 7 серпня: хто сьогодні має іменини

7 серпня віряни вшановують пам'ять святого преподобного мученика Дометія. Він сповідував християнство, через що його жорстоко вбили.

У цей день наші предки збирали лікарські трави та допомагали нужденним. Про Дні ангела й інші свята 7 серпня – детальніше розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого преподобного мученика Дометія

Преподобний Дометій народився в Персії та жив у IV столітті. Чоловік, на ім'я Уар, познайомив його з християнством, після чого Дометій залишив рідну країну, прийняв хрещення та склав чернечі обітниці в монастирі міста Нисибін. Через непорозуміння з братією монах згодом перейшов до обителі святих мучеників Сергія і Вакха у Феодосіополі. Саме там його висвятили на диякона. Прагнучи цілковитої самотності, святий оселився на сирійській горі поблизу міста Кір і почав жити й молитися просто неба. За правління імператора Юліана Відступника Дометій прийняв мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 7 серпня

За новоюліанським календарем, 7 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Олександр, Анна, Макар, Олімпіада та Євпраксія.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 7 серпня відзначають День професійного спікера. Головна мета свята – вшанувати роботу людей, які часто виступають на сцені та не бояться говорити на будь-які теми.

Також сьогодні святкують Міжнародний день пива та День особливо безглуздої упаковки.