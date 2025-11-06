Яке церковне свято у четвер, 6 листопада: чому сьогодні не можна виносити сміття

6 листопада віряни вшановують пам'ять святого Павла Сповідника. Він загинув мученицькою смертю через відданість Господу.

У цей день наші предки намагалися уникати важкої фізичної праці.

День пам'яті святого Павла Сповідника

У 340 році його обрали архієпископом у Константинополі. Через те, що імператор Констанцій був аріанином, Павло пережив три вигнання і повернення на свою кафедру. Так, одразу після обрання на посаду святого вигнали з міста. Згодом він знайшов притулок у Римі та спробував повернутися до Константинополя. Однак Констанцій вигнав Павла вдруге. Водночас втручання західного імператора Константа дозволило святому повернутися втретє. Втім, незабаром Павла остаточно відправили до Вірменії, у місто Кукуз. Там у 350 році аріани задушили святого під час Божественної літургії. У 381 році мощі Павла урочисто перенесли до Константинополя, а пізніше – до Венеції.

Що не можна робити?

Не можна гучно сперечатися, сваритися та конфліктувати.

Не слід виносити сміття, бо можна привабити нечисту силу в будинок.

Не варто брати та позичати будь-які речі в борг.

Не рекомендується вирушати в далекі поїздки та подорожі.

