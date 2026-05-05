У цей день наші предки починали садити цибулю на городі. Про заборони, прикмети та Дні ангела на 5 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті великомучениці Ірини Македонської

Свята Ірина мешкала в I столітті в Македонії та була дочкою місцевого правителя Лікінія. У юності дівчина, яку при народженні назвали Пенелопою, вирішила змінити віру. Обряд хрещення провів апостол Тимофій, після чого вона отримала ім'я Ірина та остаточно обрала шлях служіння Богові. До того ж дівчина відмовилася від подружнього життя на користь проповідування християнства. Попри щирі спроби Ірини навернути батьків до своєї віри, Лікіній чинив запеклий опір. Правитель намагався примусити доньку поклонитися тогочасним ідолам, але не досяг своєї мети. Жінка витримала жорстокі катування та зберегла незламність завдяки постійним молитвам. Її приклад і духовна сила надихнули багатьох людей також повірити в Ісуса Христа. Наприкінці життя Ірина обрала самотність у печері поблизу Ефеса, де згодом її тіло таємниче зникло.

Хто святкує День ангела 5 травня?

За новоюліанським календарем, 5 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Ірина, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Климент, Лука, Платон і Федір.

Що не можна робити 5 травня?

Не можна важко працювати.

Не слід сваритися та сперечатися з близькими.

Не рекомендується робити ремонт.

Не варто прибирати сьогодні в домі.

Народні прикмети

Якщо почуєте спів зозулі, то незабаром потеплішає.

Якщо бджоли далеко відлетіли від вуликів, то травень буде теплим.

Якщо надворі сонячно, то очікуйте похолодання.

Якщо побачите веселку, то цьогоріч буде рясний врожай.

Що ще відзначають?

Щороку 5 травня відзначають Міжнародний день акушерки. Його створення ініціювала Міжнародна конфедерація акушерок ініціювала на конференції в Нідерландах у 1987 році. А вже через 5 років ця подія набула офіційного статусу в понад 50 країнах світу. Робота акушерок дозволяє запобігти майже двом третинам випадків смертності серед породіль і новонароджених. Окрім безпосередньої допомоги під час пологів, досвідчені медики активно консультують пацієнток щодо планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я.

Також сьогодні святкують Всесвітній день боротьби з астмою та Всесвітній день португальської мови.