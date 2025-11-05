У цей день наші предки готували пасіку до зими. Про заборони й інші свята 5 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.
Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025
День пам'яті мучеників Галактіона та Єпистимії
Галактіон народився в заможній родині, яка довго не могла мати дітей. Одного дня до їхнього дому завітав священник Онуфрій. Дізнавшись про їхнє горе, він сказав, що в них народиться син, який стане істинним служителем Христа. Невдовзі у родини справді з'явився хлопчик, якого назвали Галактіоном. Він зростав у вірі та мудрості й ще з юного віку прагнув присвятити життя Богові. Коли Галактіонові виповнилося 24 роки, батьки вирішили одружити його з благородною дівчиною Єпистимією. Хлопець не був проти, і, познайомившись з нареченою, розповів їй про свою віру. Разом з нею охрестився і її раб Євтолмій. Єпистимія, наслідуючи Галактіона, також вирішила присвятити себе Богові, і вони обидва пішли в монастир на горі Публіон. Одного разу дівчина побачила уві сні, як вона і Галактіон стоять перед Світлим Царем і отримують золоті вінці – знак майбутньої мученицької слави. Невдовзі цей сон став реальністю. Язичники дізналися про монастир, і коли ченці та черниці поспіхом тікали в гори, Галактіон залишився в келії. Єпистимія, довідавшись, що її коханого ведуть на смерть, захотіла його підтримати. Разом вони перенесли тяжкі тортури і згодом загинули. Їх поховав Євтолмій, який зберіг пам'ять про їхній подвиг.
Що не можна робити?
- Не слід займатися важкою фізичною роботою.
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не варто ухвалювати важливі рішення, бо існує високий ризик невдачі.
- Не слід викидати залишки хліба у смітник.
Що ще відзначають?
- 5 листопада щороку відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. Це свято офіційно встановили у 2015 році за ініціативою Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, пише UNESCO. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність людей щодо заходів безпеки під час цунамі.
- Також сьогодні святкують Всесвітній день ромської мови, День поінформованості про стрес та Міжнародний день менеджерів-волонтерів.