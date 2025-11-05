У цей день наші предки готували пасіку до зими. Про заборони й інші свята 5 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

День пам'яті мучеників Галактіона та Єпистимії

Галактіон народився в заможній родині, яка довго не могла мати дітей. Одного дня до їхнього дому завітав священник Онуфрій. Дізнавшись про їхнє горе, він сказав, що в них народиться син, який стане істинним служителем Христа. Невдовзі у родини справді з'явився хлопчик, якого назвали Галактіоном. Він зростав у вірі та мудрості й ще з юного віку прагнув присвятити життя Богові. Коли Галактіонові виповнилося 24 роки, батьки вирішили одружити його з благородною дівчиною Єпистимією. Хлопець не був проти, і, познайомившись з нареченою, розповів їй про свою віру. Разом з нею охрестився і її раб Євтолмій. Єпистимія, наслідуючи Галактіона, також вирішила присвятити себе Богові, і вони обидва пішли в монастир на горі Публіон. Одного разу дівчина побачила уві сні, як вона і Галактіон стоять перед Світлим Царем і отримують золоті вінці – знак майбутньої мученицької слави. Невдовзі цей сон став реальністю. Язичники дізналися про монастир, і коли ченці та черниці поспіхом тікали в гори, Галактіон залишився в келії. Єпистимія, довідавшись, що її коханого ведуть на смерть, захотіла його підтримати. Разом вони перенесли тяжкі тортури і згодом загинули. Їх поховав Євтолмій, який зберіг пам'ять про їхній подвиг.

Що не можна робити?

Не слід займатися важкою фізичною роботою.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не варто ухвалювати важливі рішення, бо існує високий ризик невдачі.

Не слід викидати залишки хліба у смітник.

Що ще відзначають?