У цей день наші предки прибирали в хаті, бо хотіли позбутися негативу. Про Дні ангела й інші свята 4 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті мучениці Пелагеї

Свята Пелагея жила у III столітті в Малій Азії в родині заможних язичників. Однак після ознайомлення з християнським вченням вона прийняла хрещення від єпископа Клінона та вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Згодом це призвело до конфлікту з владою. Одного дня спадкоємець імператора Діоклетіана захопився красою Пелагеї, тому запропонував їй шлюб. Втім, юнак отримав відмову, оскільки дівчина вважала себе нареченою Христа. Внаслідок цього хлопець вчинив самогубство, що змусило матір святої віддати доньку під суд через страх перед імператорським гнівом. Під час процесу Діоклетіан особисто намагався схилити Пелагею до зречення віри, обіцяючи їй багатство та заміжжя. Однак вона залишилася відданою своїм переконанням. Через непохитність у християнській вірі святу засудили до смертної кари.

Хто святкує День ангела 4 травня?

За новоюліанським календарем, 4 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея

Що ще відзначають?

Щороку 4 травня в усьому світі відзначають Міжнародний день пожежників. Його встановили, щоб вшанувати пам'ять п'ятьох рятувальників, які трагічно загинули під час гасіння лісової пожежі в Австралії у 1998 році. Що цікаво, дату святкування обрали невипадково. Адже саме 4 травня католики вшановують святого Флоріана, який вважається небесним покровителем вогнеборців у багатьох країнах світу. У цей день заведено висловлювати вдячність фахівцям, які щодня демонструють мужність і самопожертву, забезпечуючи безпеку суспільства в екстремальних умовах.

Також сьогодні святкують Всесвітній день щедрості та День невисоких людей.