У цей день наші предки влаштовували пишні застілля. Про заборони й інші свята 4 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобного Йоаникія Великого

Він народився у Віфінії у 752 році у бідній родині. У ранньому віці Йоаникій став звичайним пастухом, але глибока любов до Бога спонукала його до постійної молитви. Згодом хлопця призвали на військову службу, де протягом шести років він служив у імператора. Однак душа святого жадала духовних подвигів, тож він покинув цю роботу та вирушив у монастир. Після двох років перебування в обителі, де він навчився грамоти та вивчив Псалтир, Йоаникій пішов у пустелю. Там чоловік провів три роки в глибокій самоті. Лише через деякий час святий прийняв чернечий постриг і згодом за свою діяльність здобув дар пророцтва від Бога. Йоаникій мирно відійшов у вічність у 846 році.

Що не можна робити?

Не варто запрошувати у свою оселю незнайомців, бо тоді притягнете труднощі в життя.

Не рекомендується лихословити, пліткувати та заздрити.

Не можна позичати або брати будь-які речі в борг.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?