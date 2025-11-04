У цей день наші предки влаштовували пишні застілля. Про заборони й інші свята 4 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
День пам'яті преподобного Йоаникія Великого
Він народився у Віфінії у 752 році у бідній родині. У ранньому віці Йоаникій став звичайним пастухом, але глибока любов до Бога спонукала його до постійної молитви. Згодом хлопця призвали на військову службу, де протягом шести років він служив у імператора. Однак душа святого жадала духовних подвигів, тож він покинув цю роботу та вирушив у монастир. Після двох років перебування в обителі, де він навчився грамоти та вивчив Псалтир, Йоаникій пішов у пустелю. Там чоловік провів три роки в глибокій самоті. Лише через деякий час святий прийняв чернечий постриг і згодом за свою діяльність здобув дар пророцтва від Бога. Йоаникій мирно відійшов у вічність у 846 році.
Що не можна робити?
- Не варто запрошувати у свою оселю незнайомців, бо тоді притягнете труднощі в життя.
- Не рекомендується лихословити, пліткувати та заздрити.
- Не можна позичати або брати будь-які речі в борг.
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
Що ще відзначають?
- 4 листопада щороку українці святкують День залізничника. Його офіційно встановив Указ тодішнього Президента України Леоніда Кучми у 2002 році. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день, у 1861 році, до Львова прибув перший потяг під назвою "Ярослав". Він з'єднав Україну з Європою.
- Також сьогодні відзначають Міжнародний день подяки коучам, День українського фрилансера та Міжнародний день маркетингу.