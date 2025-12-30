У цей день наші предки доглядали за домашньою худобою. Про Дні ангела й інші свята 30 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025 року

День пам'яті святої мучениці Анісії Солунської

Вона присвятила своє життя щирому служінню Богу, перебуваючи у постійних молитвах та суворому пості. Анісія була втіленням милосердя, адже повсякчас допомагала нужденним і опікувалась хворими. Життя дівчини припало на часи правління імператора Максиміліана – жорстокого прихильника язичництва, який переслідував християн, прирікаючи їх на катування та смерть. Одного разу, коли Анісія йшла до храму, її зустрів воїн-язичник. Він намагався змусити дівчину взяти участь у святі ідолів, але вона залишилася непохитною у своїй вірі. Розгніваний відмовою, воїн убив святу. Тіло мучениці поховали в Солуні згідно з усіма християнськими традиціями.

У час, коли ми загадуємо новорічні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!

Хто святкує День ангела 30 грудня?

За новоюліанським календарем, 30 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Олександр, Григорій, Платон, Трохим, Богдан, Василь, В'ячеслав, Емілія.

Що ще відзначають?