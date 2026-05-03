У цей день наші предки відвідували кладовища, наводили лад на могилах померлих родичів і ставили свічки в церкві. Про Дні ангела й інші свята 3 травня – розповідає Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на травень 2026 року

День пам'яті преподобного Теодосія Печерського

Теодосій народився 1009 року в місті Василів, що неподалік Києва, у заможній родині. Змалку святий вивчав Біблію та присвячував свій вільний час молитві. Після смерті батька юнак почав працювати разом із селянами, попри спротив матері. Згодом Теодосій приєднався до Києво-Печерського монастиря як учень преподобного Антонія. Суворий аскетизм та неабиякий авторитет дозволили чоловіку очолити обитель. Відомо, що він розбудував чернечу спільноту та уклав Печерський статут, який визначив правила життя ченців. Окрім духовних справ, святий опікувався бідними, зокрема будував лікарні, засновував школи та надавав притулок нужденним. Преподобний помер у 1074 році.

Хто святкує День ангела 3 травня?

За новоюліанським календарем, 3 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Тимофій і Петро.

Що ще відзначають?

Щороку 3 травня в Україні відзначають День кондитера. Це професійне свято, яке об'єднує кухарів, пекарів і декораторів десертів.

Робота кондитера поєднує в собі кулінарію, знання хімічних процесів та образотворче мистецтво, адже естетичний вигляд виробу має таке ж значення, як і його смак.

Головна мета свята – підкреслити важливість цієї складної професії та відзначити майстрів, які створюють десерти.

Сьогодні цей день використовують для проведення професійних майстер-класів, конкурсів і дегустацій.