У цей день наші предки вмивалися джерельною водою. Про Дні ангела й інші свята 3 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого пророка Малахія

Він з'явився на світ у Софах у часи, коли єврейський народ повернувся з вигнання. Саме ім'я пророка, що мовою оригіналу звучить як "ангел", підкреслювало його особливу місію – бути голосом Господнім на землі. Як останній із малих пророків, він залишив після себе важливі передбачення про майбутню зміну законів, прихід Ісуса Христа та кінець часів. Усе своє життя Малахія присвятив проповідуванню людям та служінню Богу. Відомо, що святий відійшов у вічність зовсім молодим та був похований разом з батьками.

Хто святкує День ангела 3 січня?

За новоюліанським календарем, 3 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Гордій та Ірина.

