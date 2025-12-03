Яке церковне свято в середу, 3 грудня: чию пам'ять віряни вшановують сьогодні
- 3 грудня віряни вшановують пам'ять святого пророка Софонії, який викривав духовне лицемірство і передбачав месіанські часи.
- У цей день також відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день катання на ковзанах, День народження SMS, Міжнародний день боротьби з пестицидами та Всесвітній день комп'ютерної графіки.
3 грудня віряни вшановують пам'ять святого пророка Софонії. Він присвятив своє життя служінню Богу та пророцтвам.
У цей день наші предки проводили час у тиші. Про Дні ангела й інші свята 3 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025
День пам'яті святого пророка Софонії
Він походив зі знатного роду та жив за шість століть до Різдва Христового у часи правління царя Йосії. Хоча правитель намагався викорінити язичництво, народ лише вдавав благочестя, таємно продовжуючи вклонятися ідолам. Бачачи це духовне лицемірство, Софонія молився і через деякий час почав служити Богу. Святий обійшов міста Юдеї, де сміливо викривав продажних суддів, жорстоких князів та нечестивих священників, яких порівнював з хижими звірами. Пророк попереджав про грізний суд Божий та загибель відступників, але водночас ніс звістку надії. Також Софонія передбачив порятунок для праведників і майбутні месіанські часи, коли Господь перебуватиме серед Свого народу.
Хто святкує День ангела 3 грудня?
За новоюліанським календарем, 3 грудня іменини святкують:
- Андрій – це ім'я виникло у Стародавній Греції та означає "мужній" або "хоробрий".
- Гаврило – має давньоєврейське походження та перекладається як "Божа сила".
- Георгій – прийшло до нас з Давньої Греції та означає "землероб".
- Іван – має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа".
- Микола – виникло у Стародавній Греції та перекладається як "переможець народів".
- Сава – має давньоєврейське коріння та означає "мудрець".
- Федір – ім'я грецького походження, яке означає "дарований Богом".
Що ще відзначають?
- 3 грудня щороку відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Його встановила Генеральна Асамблея ООН у 1992 році. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність про боротьбу людей з інвалідністю за дотримання своїх прав і свобод.
- Також сьогодні вшановуються Всесвітній день катання на ковзанах. Це свято заснував Міжнародний союз ковзанярів, щоб об'єднати людей, які захоплюються цим видом спорту. У цей день заведено відвідувати тренінги для початківців та кататися на ковзанах разом з родиною.
- Крім цього, 3 грудня святкують День народження SMS, Міжнародний день боротьби з пестицидами та Всесвітній день комп'ютерної графіки.