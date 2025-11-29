У цей день наші предки проводили час разом з родиною. Про Дні ангела й інші свята 29 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025

День пам'яті святого Парамона і з ним 370 мучеників

У 250 році, у часи правління жорстокого імператора Декія, християни зазнали масштабних гонінь за відмову поклонятися язичницьким ідолам. Одного разу правитель наказав ув'язнити 370 вірян. Попри нелюдські тортури, християни залишалися відданими Сину Божому і не зреклися своїх переконань. Свідком цих страждань став місцевий житель Парамон. Вражений стійкістю мучеників, він відкрито виступив проти жорстокості імператора та відкрито визнав себе християнином. За цей сміливий вчинок язичники схопили його і, після жорстоких катувань, відтяли йому голову.

Хто святкує День ангела 29 листопада?

За новоюліанським календарем, 28 листопада іменини святкують:

Іван – має давньоєврейське походження та означає "милість Божа".

– має давньоєврейське походження та означає "милість Божа". Микола – виникло у Стародавній Греції та трактується "переможець народів".

– виникло у Стародавній Греції та трактується "переможець народів". Сергій – за однією з версій, має латинське коріння та перекладається як "знатний" або "високий".

– за однією з версій, має латинське коріння та перекладається як "знатний" або "високий". Данило – має давньоєврейське коріння та означає "Бог мій суддя".

– має давньоєврейське коріння та означає "Бог мій суддя". Денис – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Діонісу".

Що ще відзначають?