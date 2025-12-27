У цей день наші предки доглядали за кіньми та міняли їм підкови. Про Дні ангела й інші свята 27 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025 року

День святого первомученика Стефана

Він походив з єврейської родини. Після Зішестя Святого Духа апостоли вирішили обрати сімох доброчесних чоловіків для опіки над бідними. Серед обраних дияконів опинився і Стефан, якого за першість і старанність поставили архідияконом. Відомо, що святий допомагав нужденним, брав активну участь у богослужіннях та палко проповідував у Єрусалимі. Водночас це викликало заздрість і гнів серед юдеїв. Одного дня вони схопили Стефана і привели на суд, фальшиво звинувативши його у зневазі до Бога та пророка Мойсея. Після цього святого вивели за межі міста і жорстоко забили камінням. Його тіло кинули диким звірам, але згодом мученика знайшли та поховали у храмі поблизу Єрусалима.

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Хто святкує День ангела 27 грудня?

За новоюліанським календарем, 27 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Олександр, Аркадій, Юхим та Ігнат.

Що ще відзначають?