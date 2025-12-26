У цей день наші предки колядували та відвідували церкву. Про Дні ангела й інші свята 26 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Собор Пресвятої Богородиці

Як тільки Син Божий прийшов у цей світ у Вифлеємі, небеса осяяла ясна зоря, а Ангел сповістив пастухів про народження Спасителя. Однак радісна звістка водночас принесла й небезпеку. Річ у тім, що цар Ірод, дізнавшись про прихід Месії, наказав вбити всіх немовлят. Аби врятувати Ісуса, Діва Марія та Йосип змушені були тікати до Єгипту, де залишалися до смерті жорстокого правителя.

Що цікаво, окрім Богородиці, 26 грудня Церква вшановує пам'ять святого Йосипа Обручника, царя Давида та святого Якова, сина Йосипа від першого шлюбу.

За традицією, у цей день віряни йдуть до храму, щоб помолитися Діві Марії за здоров'я та добробут родини. У давнину це свято називали "Бабині каші". Адже наші пращури варили кашу, якою пригощали гостей і вагітних жінок.

Хто святкує День ангела 26 грудня?

За новоюліанським календарем, 26 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Лука, Степан, Теодор, Федір та Антоніна.

Що ще відзначають?