У цей день наші предки займалися випіканням хліба. Про заборони й інші свята 23 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті святого Амфілохія Іконійського

Він народився у християнській родині в Кесарії Каппадокійській. Амфілохій здобув чудову освіту і мріяв про кар'єру адвоката. Однак згодом чоловік вирішив присвятити життя Богу, оселившись у пустелі. Там він проводив час на самоті, вирощуючи овочі та присвячуючи себе молитві. У 374 році духовенство та віряни міста Іконії обрали його своїм єпископом. Це був складний час для Церкви, тому святий скликав Іконійський Синод, де рішуче виступив проти єретиків-македонян, які заперечували божественну природу Святого Духа. Амфілохій засудив єресь та написав твір, де пояснив вчення Церкви про Третю Особу Божу. Також єпископ вів непримиренну боротьбу з аріанством, захищаючи чистоту віри. За відданість Господь наділив святого даром зцілення.

Що не можна робити?

  • Не варто пити алкоголь.
  • Не рекомендується лихословити, конфліктувати та пліткувати.
  • Не слід робити необдумані покупки, бо тоді привабите матеріальні труднощі в родину.
  • Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?

  • 23 листопада святкують Міжнародний день акварелі. Його почали відзначати у 1991 році завдяки мексиканському художнику Альфредо Гуаті Рохо. Митець вірив, що за допомогою акварелі можна легко передати красу світу, тому хотів популяризувати цю техніку малювання фарбою.
  • Також сьогодні відзначають Міжнародний день іміджмейкера та Міжнародний день боротьби з безкарністю. Що цікаво, останній заснували у 2009 році, щоб розповісти про проблеми людей, яким погрожували за використання свого права на свободу слова й голосу, зазначає UNESCO.