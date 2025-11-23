У цей день наші предки займалися випіканням хліба. Про заборони й інші свята 23 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті святого Амфілохія Іконійського

Він народився у християнській родині в Кесарії Каппадокійській. Амфілохій здобув чудову освіту і мріяв про кар'єру адвоката. Однак згодом чоловік вирішив присвятити життя Богу, оселившись у пустелі. Там він проводив час на самоті, вирощуючи овочі та присвячуючи себе молитві. У 374 році духовенство та віряни міста Іконії обрали його своїм єпископом. Це був складний час для Церкви, тому святий скликав Іконійський Синод, де рішуче виступив проти єретиків-македонян, які заперечували божественну природу Святого Духа. Амфілохій засудив єресь та написав твір, де пояснив вчення Церкви про Третю Особу Божу. Також єпископ вів непримиренну боротьбу з аріанством, захищаючи чистоту віри. За відданість Господь наділив святого даром зцілення.

Що не можна робити?

Не варто пити алкоголь.

Не рекомендується лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не слід робити необдумані покупки, бо тоді привабите матеріальні труднощі в родину.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?