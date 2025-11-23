У цей день наші предки займалися випіканням хліба. Про заборони й інші свята 23 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
День пам'яті святого Амфілохія Іконійського
Він народився у християнській родині в Кесарії Каппадокійській. Амфілохій здобув чудову освіту і мріяв про кар'єру адвоката. Однак згодом чоловік вирішив присвятити життя Богу, оселившись у пустелі. Там він проводив час на самоті, вирощуючи овочі та присвячуючи себе молитві. У 374 році духовенство та віряни міста Іконії обрали його своїм єпископом. Це був складний час для Церкви, тому святий скликав Іконійський Синод, де рішуче виступив проти єретиків-македонян, які заперечували божественну природу Святого Духа. Амфілохій засудив єресь та написав твір, де пояснив вчення Церкви про Третю Особу Божу. Також єпископ вів непримиренну боротьбу з аріанством, захищаючи чистоту віри. За відданість Господь наділив святого даром зцілення.
Що не можна робити?
- Не варто пити алкоголь.
- Не рекомендується лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не слід робити необдумані покупки, бо тоді привабите матеріальні труднощі в родину.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
Що ще відзначають?
- 23 листопада святкують Міжнародний день акварелі. Його почали відзначати у 1991 році завдяки мексиканському художнику Альфредо Гуаті Рохо. Митець вірив, що за допомогою акварелі можна легко передати красу світу, тому хотів популяризувати цю техніку малювання фарбою.
- Також сьогодні відзначають Міжнародний день іміджмейкера та Міжнародний день боротьби з безкарністю. Що цікаво, останній заснували у 2009 році, щоб розповісти про проблеми людей, яким погрожували за використання свого права на свободу слова й голосу, зазначає UNESCO.