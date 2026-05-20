У цей день наші предки висаджували огірки. Про Дні ангела й інші свята на 20 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті мучеників Фалалея, Олександра й Астерія

Фалалей жив у III столітті. Одного дня воїни привели його до імператора Нумеріана, який активно переслідував вірян. Тоді Фалалей відкрито визнав свою віру в Ісуса Христа, що сильно обурило правителя. Нумеріан доручив двом катам, Олександру й Астерію, жорстоко мучити чоловіка. Втім, вони відмовилися виконувати наказ, адже самі увірували в Бога. Через це розлючений імператор сказав негайно стратити Олександра та Астерія, а Фалалея кинути на роздертя диким звірам. Тварини не завдали святому жодної шкоди, тому правитель наказав відсікти християнину голову. Невдовзі Фалалей загинув мученицькою смертю.

Хто святкує День ангела 20 травня?

За новоюліанським календарем, 20 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила та Йосип.

Що ще відзначають?

Щороку 20 травня відзначають День банківських працівників. Його офіційно встановили у 2004 році відповідним Указом Президента України. Головна мета свята – вшанувати роботу працівників, які займаються банківською справою.

Також сьогодні святкують Міжнародний день HR, День перекладача жестової мови в Україні, Всесвітній день травматолога та Всесвітній день бджіл.