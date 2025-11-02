У цей день наші предки продовжували готувати свої оселі до зими. Про заборони й інші свята 2 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025
День пам'яті мучеників Акиндина, Пигасія, Анемподиста та інших
Акиндин, Пигасій і Анемподист були таємними християнами за часів правління перського царя Сапора II. Коли почалися гоніння на вірян, чоловіків викликали на суд, де вони зізналися у власному віросповіданні. За це цар наказав їх бити батогами. Втім, святі витримали тортури, а правитель навіть знепритомнів від напруги. Отямившись, Сапор звинуватив їх у чаклунстві. Згодом чоловіків намагалися спалити над багаттям, але вогонь згас, а мотузки розпалися. Після цього мучеників продовжили катувати, поклавши на розпечену решітку, але дощ раптово погасив вогонь. Бачачи ці дива, багато людей увірували в Христа, зокрема Афоній, Єлпидифор і навіть матір царя. Розлючений Сапор наказав стратити усіх святих. Через деякий час християни таємно знайшли їхні неушкоджені вогнем тіла і з пошаною поховали їх.
Що не можна робити?
- Не слід пити алкоголь.
- Не можна важко працювати, бо тоді накличете біди в родину.
- Не рекомендується вирушати в далекі подорожі.
- Не варто починати нові справи.
Що ще відзначають?
- 2 листопада щороку відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 2 листопада 2013 року в Малі вбили двох французьких журналістів. Після цього Організація Об'єднаних Націй, на 68-й сесії Генеральної Асамблеї, затвердила саме цю дату як Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, пише UNESCO.
- Також сьогодні святкують День працівника соціальної сфери в Україні та День динамічної нешкідливості.