У цей день наші предки займалися вирубкою дерев. Про Дні ангела й інші свята 17 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого апостола Андроника та святої Юнії

Андроник і Юнія були родичами апостола Павла. Вони все своє життя присвятили служінню Богу. Після призначення Андроника єпископом Паннонії святі разом подорожували світом і проповідували Євангеліє. Так, вони навертали язичників до християнства, зводили храми та руйнували язичницькі капища. Відомо, що Андроник і Юнія прийняли мученицьку смерть за віру в Христа, а згодом їхні мощі віднайшли неподалік Константинополя.

Хто святкує День ангела 17 травня?

За новоюліанським календарем, 17 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Адріан, Опанас, Микола та Степан.

Що ще відзначають?

Щороку 17 травня відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією. Що цікаво, цю дату для свята обрали невипадково. Адже саме 17 травня 1990 році гомосексуальність забрали з Міжнародної класифікації хвороб. Ініціатором цієї події став Луї-Жорж Тен, який боровся за права ЛГБТК + спільноти та темношкірих.

Також сьогодні святкують День пам'яті жертв політичних репресій, Всесвітній день комунікації, Всесвітній день випічки, День пам'яті померлих від СНІДу, День волоського горіха та Міжнародний день телефону довіри для дітей.