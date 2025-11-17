У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й інші свята 17 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого Григорія Чудотворця

Він походив із заможної та знатної родини з Неокесарії, де його виховували згідно з язичницькими традиціями. Однак, вже у дорослому віці, він почув Євангельську проповідь, що глибоко зворушила його серце. Після цього Григорій вирішив охреститися, а через деякий час став відомим завдяки дару проповідництва. Святий активно навертав язичників у християнство. Що цікаво, він певний час присвятив духовному усамітненню, перебуваючи в пустелі. Повернувшись до Неокесарії, Григорій мужньо захищав місцевих християн, які зазнавали жорстоких гонінь. Його невтомна праця призвела до масового прийняття християнства. За переказами, на момент його смерті, в усій Неокесарії залишилося всього сімнадцять послідовників язичницької віри.

Що не можна робити?

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Не можна конфліктувати, лихословити та пліткувати.

Не варто позичати або брати в борг будь-які речі.

Не рекомендується вирушати в далекі поїздки, бо ризикуєте привабити проблеми в особистому житті.

Що ще відзначають?