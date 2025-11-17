У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й інші свята 17 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого Григорія Чудотворця
Він походив із заможної та знатної родини з Неокесарії, де його виховували згідно з язичницькими традиціями. Однак, вже у дорослому віці, він почув Євангельську проповідь, що глибоко зворушила його серце. Після цього Григорій вирішив охреститися, а через деякий час став відомим завдяки дару проповідництва. Святий активно навертав язичників у християнство. Що цікаво, він певний час присвятив духовному усамітненню, перебуваючи в пустелі. Повернувшись до Неокесарії, Григорій мужньо захищав місцевих християн, які зазнавали жорстоких гонінь. Його невтомна праця призвела до масового прийняття християнства. За переказами, на момент його смерті, в усій Неокесарії залишилося всього сімнадцять послідовників язичницької віри.
Що не можна робити?
- Не слід займатися важкою фізичною працею.
- Не можна конфліктувати, лихословити та пліткувати.
- Не варто позичати або брати в борг будь-які речі.
- Не рекомендується вирушати в далекі поїздки, бо ризикуєте привабити проблеми в особистому житті.
Що ще відзначають?
- 17 листопада в Україні щороку відзначають Міжнародний день студентів. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що її встановили на згадку про події, що відбулися у Празі під час нацистської окупації. У жовтні 1939 року чеські студенти та викладачі вийшли на демонстрацію, присвячену річниці заснування Чехословацької Республіки.
- Однак окупаційні війська жорстоко розігнали акцію, внаслідок чого студент-медик Ян Оплетал отримав смертельні поранення. Похорон хлопця відбувся 15 листопада та перетворився на масштабний протест проти нацистів.
- Через два роки, у 1941 році, на Міжнародній Раді Студентів у Лондоні ухвалили рішення щорічно відзначати 17 листопада як Міжнародний день студентів, пише European Students Union.