У цей день наші предки проводили час з родиною за молитвою. Про Дні ангела й інші свята 16 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.
День поклоніння чесним веригам апостола Петра
У часи раннього християнства віряни зазнавали жорстоких гонінь. Саме тоді один з найближчих учнів Ісуса Христа, апостол Петро, потрапив до в'язниці за проповідь Слова Божого. Щоб унеможливити втечу, святого скували двома важкими залізними ланцюгами. Однак сталося диво, адже у в'язницю прийшов Ангел Господній. У цей момент кайдани впали з рук апостола, і Петро безперешкодно покинув це місце. Після цього віряни таємно зберегли ланцюги як велику святиню. Протягом тривалого часу реліквія перебувала в Єрусалимі, але згодом її перенесли до Константинополя. У народі глибоко вірили, що ці ланцюги наділені чудодійною силою і здатні зцілювати від найтяжчих хвороб.
Хто святкує День ангела 16 січня?
За новоюліанським календарем, 16 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Максим, Симон і Неоніла.
Що ще відзначають?
- Щороку 16 січня святкують День лідовара. Це професійне свято тих, хто створює ідеальний лід на ковзанках та льодових аренах. Що цікаво, дату 16 січня обрали невипадково. Річ у тім, що саме цього дня у 1901 році народився американський інженер Френк Замбоні, винахідник спеціального льодового комбайна, який назавжди змінив зимовий спорт. До цього винаходу відновлення покриття було виснажливою ручною працею, що займала багато часу. Однак машина Замбоні дозволила робити це швидко та якісно.
- Також сьогодні гурмани святкують Міжнародний день гарячої та гострої їжі. Це свято присвячене різноманіттю пікантних смаків. Саме тому воно є ідеальною нагодою випробувати свої смакові рецептори, скуштувавши щось екзотичне, щоб кинути виклик січневим морозам.