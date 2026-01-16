У цей день наші предки проводили час з родиною за молитвою. Про Дні ангела й інші свята 16 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

День поклоніння чесним веригам апостола Петра

У часи раннього християнства віряни зазнавали жорстоких гонінь. Саме тоді один з найближчих учнів Ісуса Христа, апостол Петро, потрапив до в'язниці за проповідь Слова Божого. Щоб унеможливити втечу, святого скували двома важкими залізними ланцюгами. Однак сталося диво, адже у в'язницю прийшов Ангел Господній. У цей момент кайдани впали з рук апостола, і Петро безперешкодно покинув це місце. Після цього віряни таємно зберегли ланцюги як велику святиню. Протягом тривалого часу реліквія перебувала в Єрусалимі, але згодом її перенесли до Константинополя. У народі глибоко вірили, що ці ланцюги наділені чудодійною силою і здатні зцілювати від найтяжчих хвороб.

Хто святкує День ангела 16 січня?

За новоюліанським календарем, 16 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Максим, Симон і Неоніла.

