У цей день наші предки влаштовували веселі гуляння, щоб відлякати нечисту силу від своїх будинків. Про Дні ангела й інші свята 15 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Павла Тивейського

Він походив із заможної родини з Нижньої Тиваїди. Рано осиротівши й отримавши у спадок великі статки, Павло вирішив відмовитися від звичайного життя та вирушив у пустелю. Своїм новим домом він обрав печеру, де проводив дні у повній самоті та щирій молитві, цілком присвятивши себе служінню Господу. Павло залишався відлюдником до кінця своїх днів і відійшов у вічність у глибокій старості – у віці 113 років.

Хто святкує День ангела 15 січня?

За новоюліанським календарем, 15 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Гаврило, Іван, Михайло та Олена.

Що ще відзначають?