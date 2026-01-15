У цей день наші предки влаштовували веселі гуляння, щоб відлякати нечисту силу від своїх будинків. Про Дні ангела й інші свята 15 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті преподобного Павла Тивейського
Він походив із заможної родини з Нижньої Тиваїди. Рано осиротівши й отримавши у спадок великі статки, Павло вирішив відмовитися від звичайного життя та вирушив у пустелю. Своїм новим домом він обрав печеру, де проводив дні у повній самоті та щирій молитві, цілком присвятивши себе служінню Господу. Павло залишався відлюдником до кінця своїх днів і відійшов у вічність у глибокій старості – у віці 113 років.
Хто святкує День ангела 15 січня?
За новоюліанським календарем, 15 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Гаврило, Іван, Михайло та Олена.
Що ще відзначають?
- 15 січня відзначають День Управління державної охорони України. Він з'явився відносно нещодавно, у 2025 році. Його встановив відповідний Указ Президента України, про що йдеться на Офіційному порталі Верховної Ради. Це професійне свято військовослужбовців, які виконують надважливу місію із захисту вищого керівництва держави та іноземних делегацій. Особливого значення цей день набуває в умовах війни, коли від мужності та надійності цих офіцерів безпосередньо залежить стабільність державного управління та національна безпека України.
- Також сьогодні святкують День комбучі у США. Це солодкий ферментований напій, який виготовляють із чорного або зеленого чаю та дріжджів. Його популярність зросла у зв'язку з перевагами для здоров'я, які він приносить людям. Так, комбуча є корисною для органів шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи.
- Крім того, 15 січня відзначають День полуничного морозива та День капелюха.