Традиції відзначення Святого вечора в Україні

Зовсім скоро християни відзначатимуть велике свято – Різдво Христове. Але йому завжди передує не менш значуще – Святий вечір.

Святий вечір є довгоочікуваним святом для усіх вірян, який проводять у колі найрідніших. У цей день в кожній хаті відчувається затишок, злагода та родинне тепло. Які традиції Святого вечора існують в Україні – знає 24 Канал.

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Традиції та звичаї Святого вечора

Одним з обов'язкових ритуалів було зробити Дідуха із сіна. Це прикраса з жита, пшениці чи вівса, яка уособлювала багатий урожай. Люди ставили його на найкраще місце у хаті, бо вірили, що це принесе в дім достаток.

Увечері не можна було йти кудись з помешкання або в гості. Заборонялося щось позичати. Усі члени родини мали бути разом за столом.

До Святого вечора господині готувалися особливо. Вони проводили генеральне прибирання у хаті, стелили на стіл нові скатертини, купували нове вбрання. А також готували 12 пісних страв, які означали 12 апостолів. Святий вечір люди проводили в очікування Різдва – народження Ісуса Христа – Спасителя світу.

Починали вечеряти лише після того, як на небі з'явиться перша зірка. Перед тим, як сісти за стіл, люди молилися та запалювали свічки, тоді повинні були з'їсти трішки куті та часнику. Усі страви були повністю пісними, то м'ясо споживали вже на Різдво. На кути столу ставили по зубчику часнику. Люди вірили, що це захищатиме помешкання від злих сил та хвороб.

Господині робили такі страви, як кутю, вареники, голубці, картоплю, рибу, гриби, капусту, узвар, пампушки, грибну юшку або борщ. Символом Святвечора була саме кутя, яку готували із немеленої пшениці, вівса або ячменю. Туди додавали мед, цукор, родзинки, варення, цукати та сухофрукти.

Під час вечора люди молилися, згадували позитивні моменти з життя та колядували. Заборонялося сваритися та конфліктувати. Вважалось, що до цього дня треба помиритися з ворогами. Діти мали також долучатися до святкових приготувань.