Святий вечір: що можна і не можна робити у свято, цікаві народні прикмети

Святвечір – це завершальний день сорокаденного Різдвяного посту. Згідно з традицією у цей день заведено нічого не їсти аж до сходження "вечірньої зорі". Перша зоря є важливим символом, який колись сповістив мудреці про народження Спасителя. Про те, що не можна робити у Святвечір – читайте далі.

Традиційно у Святвечір українці готують 12 пісних страв, які символізують 12 учнів Ісуса Христа. Збираються за святковим столом усією сім'єю, вечеряють, дякують Богу за всі благословіння й просять добробуту та миру у наступному році, пише 24 канал.

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Оскільки Святвечір пов'язаний не лише з християнством, а й з народними давніми традиціями, то як і в кожне важливе свято 6 січня також існують певні обмеження та правила.

Що можна робити у Святий вечір

Можна і потрібно одягати гарний одяг. Традиційно у це свято українські сім'ї одягають вишиванки.

Важливо попросити пробачення у тих, кого ви могли образити, а також не тримати зла на ближніх.

По закінчення Святої вечері можна йти колядувати.

Варто приготувати усі страви у першій половині дня.

Перед святом необхідно прибрати в будинку.

Можна загадувати бажання, особливо якщо ви зробити це, вийшовши на вулицю і побачивши зірку, яка падає.

Помолитися до Бога і подякувати йому за все.

Спробувати усі 12 страв.

Провести цей вечір у колі найрідніших.

У навечір’я Різдва заведено запалювати в будинку свічки або розтоплювати камін.

Що можна і не можна робити на Святвечір / Фото Canva

Що не можна робити у Святий вечір

Не можна спізнюватися на вечерю.

Не прийнято на святкову вечерю запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.

Не можна сваритися та лихословити.

Увечері в переддень Різдва не можна працювати.

Не можна зустрічати Різдво з колишніми боргами, тож варто їх повернути до початку Святвечора.

Не можна зустрічати свято в чорному одязі.

Не можна гасити вогонь в печі або каміні.

Увечері в переддень Різдва не можна працювати.

Заборони та народні прикмети у Святий вечір / Фото Canva

Народні прикмети у Святий вечір