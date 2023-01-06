Святий вечір: що можна і не можна робити у свято, цікаві народні прикмети
Святвечір – це завершальний день сорокаденного Різдвяного посту. Згідно з традицією у цей день заведено нічого не їсти аж до сходження "вечірньої зорі". Перша зоря є важливим символом, який колись сповістив мудреці про народження Спасителя. Про те, що не можна робити у Святвечір – читайте далі.
Традиційно у Святвечір українці готують 12 пісних страв, які символізують 12 учнів Ісуса Христа. Збираються за святковим столом усією сім'єю, вечеряють, дякують Богу за всі благословіння й просять добробуту та миру у наступному році, пише 24 канал.
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Оскільки Святвечір пов'язаний не лише з християнством, а й з народними давніми традиціями, то як і в кожне важливе свято 6 січня також існують певні обмеження та правила.
Що можна робити у Святий вечір
- Можна і потрібно одягати гарний одяг. Традиційно у це свято українські сім'ї одягають вишиванки.
- Важливо попросити пробачення у тих, кого ви могли образити, а також не тримати зла на ближніх.
- По закінчення Святої вечері можна йти колядувати.
- Варто приготувати усі страви у першій половині дня.
- Перед святом необхідно прибрати в будинку.
- Можна загадувати бажання, особливо якщо ви зробити це, вийшовши на вулицю і побачивши зірку, яка падає.
- Помолитися до Бога і подякувати йому за все.
- Спробувати усі 12 страв.
- Провести цей вечір у колі найрідніших.
- У навечір’я Різдва заведено запалювати в будинку свічки або розтоплювати камін.
Що можна і не можна робити на Святвечір / Фото Canva
Що не можна робити у Святий вечір
- Не можна спізнюватися на вечерю.
- Не прийнято на святкову вечерю запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.
- Не можна сваритися та лихословити.
- Увечері в переддень Різдва не можна працювати.
- Не можна зустрічати Різдво з колишніми боргами, тож варто їх повернути до початку Святвечора.
- Не можна зустрічати свято в чорному одязі.
- Не можна гасити вогонь в печі або каміні.
- Увечері в переддень Різдва не можна працювати.
Заборони та народні прикмети у Святий вечір / Фото Canva
Народні прикмети у Святий вечір
- Якщо на Святвечір небо всіяне зорями, то в цьому році слід очікувати багатого врожаю.
- За святковим столом повинно бути парна кількість людей. Якщо непарна кількість, то господиня ставить одну зайву тарілку.
- Не можна ворожити.
- Якщо йде сніг, то буде хороший врожай яблук.
- Якщо небо зоряне й чисте, то літо буде сухим.
- Якщо відлига, то урожай буде поганим.