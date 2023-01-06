Святой вечер: что можно и нельзя делать в праздник, интересные народные приметы
Святой вечер – это завершающий день сорокаденного Рождественского поста. Согласно традиции в этот день принято ничего не есть вплоть до восхождения "вечерней звезды". Первая заря является важным символом, который когда-то возвестил мудрецу о рождении Спасителя. О том, что нельзя делать в Святой вечер – читайте дальше.
Традиционно в Святой вечер украинцы готовят 12 постных блюд, которые символизируют 12 учеников Иисуса Христа. Собираются за праздничным столом всей семьей, ужинают, благодарят Бога за все благословения и просят благополучия и мира в следующем году. 24 канал.
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Поскольку Святой вечер связан не только с христианством, но и с народными давними традициями, то, как и в каждый важный праздник 6 января также существуют определенные ограничения и правила.
Что можно делать в Святой вечер
- Можно и нужно одевать красивую одежду. Традиционно в этот праздник украинские семьи одевают вышиванки.
- Важно извиниться перед теми, кого вы могли обидеть, а также не держать зла на ближних.
- По окончании Святого ужина можно идти колядовать.
- Следует приготовить все блюда в первой половине дня.
- Перед праздником нужно убрать в доме.
- Можно загадывать желания, особенно если вы сделать это, выйдя на улицу и увидев падающую звезду.
- Помолиться Богу и поблагодарить его за все.
- Попробовать все 12 блюд.
- Провести этот вечер в кругу самых родных.
- В вечер Рождества принято зажигать в доме свечи или растапливать камин.
Что можно и нельзя делать на Святой вечер / Фото Canva
Что нельзя делать в Святой вечер
- Нельзя опаздывать на ужин.
- Не принято на праздничный ужин приглашать друзей и знакомых. Вечер следует провести в кругу самых близких и родных.
- Нельзя ссориться и злословить.
- Вечером в канун Рождества нельзя работать.
- Нельзя встречать Рождество с прежними долгами, поэтому следует их вернуть к началу Святого вечера.
- Нельзя встречать праздник в черной одежде.
- Нельзя тушить огонь в печи или камине.
- Вечером в канун Рождества нельзя работать.
Запреты и народные приметы в День / Фото Canva
Народные приметы в Святой вечер
- Если в Святой вечер небо усеяно звездами, то в этом году следует ожидать богатого урожая.
- За праздничным столом должно быть четное количество людей. Если нечетное количество, то хозяйка ставит одну излишнюю тарелку.
- Нельзя гадать.
- Если идет снег, будет хороший урожай яблок.
- Если небо звездное и чистое, то лето будет сухим.
- Если оттепель, то урожай будет плохим.