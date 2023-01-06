Традиционно в Святой вечер украинцы готовят 12 постных блюд, которые символизируют 12 учеников Иисуса Христа. Собираются за праздничным столом всей семьей, ужинают, благодарят Бога за все благословения и просят благополучия и мира в следующем году. 24 канал.

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Поскольку Святой вечер связан не только с христианством, но и с народными давними традициями, то, как и в каждый важный праздник 6 января также существуют определенные ограничения и правила.

Что можно делать в Святой вечер

  • Можно и нужно одевать красивую одежду. Традиционно в этот праздник украинские семьи одевают вышиванки.
  • Важно извиниться перед теми, кого вы могли обидеть, а также не держать зла на ближних.
  • По окончании Святого ужина можно идти колядовать.
  • Следует приготовить все блюда в первой половине дня.
  • Перед праздником нужно убрать в доме.
  • Можно загадывать желания, особенно если вы сделать это, выйдя на улицу и увидев падающую звезду.
  • Помолиться Богу и поблагодарить его за все.
  • Попробовать все 12 блюд.
  • Провести этот вечер в кругу самых родных.
  • В вечер Рождества принято зажигать в доме свечи или растапливать камин.

Что можно и нельзя делать на Святой вечер / Фото Canva

Что нельзя делать в Святой вечер

  • Нельзя опаздывать на ужин.
  • Не принято на праздничный ужин приглашать друзей и знакомых. Вечер следует провести в кругу самых близких и родных.
  • Нельзя ссориться и злословить.
  • Вечером в канун Рождества нельзя работать.
  • Нельзя встречать Рождество с прежними долгами, поэтому следует их вернуть к началу Святого вечера.
  • Нельзя встречать праздник в черной одежде.
  • Нельзя тушить огонь в печи или камине.
  • Вечером в канун Рождества нельзя работать.

Запреты и народные приметы в День / Фото Canva

Народные приметы в Святой вечер

  • Если в Святой вечер небо усеяно звездами, то в этом году следует ожидать богатого урожая.
  • За праздничным столом должно быть четное количество людей. Если нечетное количество, то хозяйка ставит одну излишнюю тарелку.
  • Нельзя гадать.
  • Если идет снег, будет хороший урожай яблок.
  • Если небо звездное и чистое, то лето будет сухим.
  • Если оттепель, то урожай будет плохим.