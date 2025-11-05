Листопадова повня у Тельці розхитає наші стабільні відчуття. Усі ми значно гостріше відчуємо потребу у теплі, насолоді чи тактильності. Емоції вийдуть нагору і можуть усе розхитати. Та якщо ви продовжите усвідомлено йти вперед, то можете знайти двері до власного щастя. І великі шанси на зміни є саме у двох знаків зодіаку, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

На кого чекають великі зміни?

Телець

Гороскоп для Тельців

Повня у листопаді буквально "доторкнеться" до вашого життя. Прийшов важливий момент для чесної та щирої розмови з собою. Тельцям потрібно ретельно оцінити ваше життя за останні кілька років. І саме зараз ви побачите речі та звички, з якими потрібно розпрощатися.

Астрологи вважають, що ви наближаєтеся до певного рубежу. І деякі речі з минулого краще залишити саме там. Не бійтеся змінити правила власного життя.

Діва

Гороскоп для Дів

Останні події у житті могли дещо вибити вас "з колії". Ви заплуталися. Але важливо не закриватися від зовнішнього світу. Вам потрібні взаємодії, спілкування та компліменти.

Є ще один аспект. Місячна повня допоможе зануритися у себе та знайти вихід з темної смуги у житті. Вона підсвітить горизонти та ваші плани на майбутнє. Ви зрозумієте, куди потрібно рухатися далі.