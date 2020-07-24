Герцогиня Кембриджська разом із чоловіком провели зустріч в Сандрінгемському палаці. На захід Кейт Міддлтон завітала у стильній сукні-сорочці, яка чудово підійде для сонячних літніх днів.

Принц Вільям та його дружина провели зустріч із представниками організацій, які отримають допомогу від Королівського фонду. Для підтримки передової спільноти і психічного здоров'я нації через спеціальний фонд, що створили в рамках реагування організації на поширення коронавірусної хвороби, герцоги Кембриджські виділили 1,8 мільйона фунтів стерлінгів, що дорівнює майже 64 мільйони гривень.

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Такий захід відбувся у Сандрінгемському палаці. Королівське подружжя поспілкувалося із чотирма активістами в саду, на свіжому повітрі. Зустріч відбулася із дотриманням соціальної дистанції, проте захисних масок на учасниках заходу не було. Під час розмови Кейт і Вільям дізналися, що багатьом людям, які працюють на передовій боротьби з COVID-19, необхідна підтримка, що стосується психічного здоров'я.



Кейт Міддлтон та принц Вільям на зустрічі в Сандрінгемському палаці / Фото: Getty Images

Образ Кейт Міддлтон

Зустріч відбулася у теплий сонячний день, тому герцогиня вирішила показати ефектний літній аутфіт. 38-річна Кетрін одягнула білу сукню-сорочку з мінімалістичним принтом та пишним подолом. Такий look гарно підкреслив струнку фігуру Кейт Міддлтон. Волосся вона вклала у красиві локони. Гармонійно поєднався із аутфітом і макіяж герцогині. Вона намалювала чорні стрілки на повіках, а губи нафарбувала нюдовою помадою. Завершила образ невеликими золотими сережками-кільцями.



Кейт Міддлтон у сукні-сорочці / Фото: Getty Images