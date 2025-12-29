Стилісти кажуть, що у виборі речей французьких стиль не має рівних, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Модні дівчата володіють мистецтвом будувати гардероб з бездоганних базових речей. Саме тому радимо обрати одну з трьох святкових суконь на Новий рік, у якій ви будете виглядати на всі 100%.

Яку сукню обрати на Новий рік?

Срібляста мінісукня

Золоті сукні можуть мати надто демонстративний вигляд, тому їх краще замінити на сріблясті плаття. Француженки роблять ставку на стримані плаття в сріблястому відтінку. Металеве сяйво плаття створює сучасний та вишуканий образ, тож в такому платті можна буде сяяти не переходячи межу.



Красиві сукні на Новий рік 2026 / Фото Pinterest

Довга сукня з відкритою спиною

Така сукня стане класикою святкового гардероба. Відкрита спина додає образу вишуканості й сексуальності, зберігаючи при цьому стриманість, елегантність та позачасовий крій.



Красиві сукні на Новий рік 2026 / Фото Pinterest

Маленька чорна сукня

Цей варіант є досить іконічним. Маленька чорна сукня вже десятиліттями не втрачає свого культового статусу. Вона може мати різний крій, але все одно залишатиметься базовою й сучасною. Прихильниці цікавого стилю можуть обирати драпіровані моделі та сукні з графічною геометрією.



Красиві сукні на Новий рік 2026 / Фото Pinterest

Український дизайнер Андре Тан рекомендує на Новий рік 2026 обирати червоні відтінки, оскільки рік пройде під покровом Червоного Вогняного Коня. Для фінансового успіху та стилю варто звернути увагу на бронзові, золотисті, помаранчеві, коричневі та зелені кольори.

Які ще поради треба знати?