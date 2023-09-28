Не мила волосся шампунем 2 роки: студентка вигадала новий метод очищення волосся

Дівчина з Фінляндії відмовилась від миття шкіри голови шампунем. Натомість вона вигадала свій метод, яким користується кілька років.

Іріс Хейккінен з Фінляндії розповіла про те, що звичайні шампуні та кондиціонери викликали у неї подразнення та свербіж. Тому їй довелося знайти свій спосіб мити голову й волосся.

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Дівчина з Фінляндії вигадала метод миття голови

Іріс завжди дбала про екологію, тому користувалась органічними продуктами догляду. Але й вони призводили до алергічних реакцій. Тому вона почала шукати, як можна позбутися цієї проблеми.

У соцмережах дівчина побачила метод no poo – миття волосся харчовою содою та яблучним оцтом.

Усього через пару тижнів застосування методу свербіж припинився. Спочатку моє волосся було жирним, але незабаром воно повернулося до норми. Тепер, коли люди зустріньтеся зі мною, вони навіть не підозрюють, що я не використовую шампунь. Коли я їм кажу, вони завжди дивуються і кажуть, який здоровий і чистий вигляд має моє волосся,

– розповіла студентка.

Дівчина удосконалила цей метод, тому зараз вона використовує тільки воду та невелику кількість кокосової олії. Вона визнає, що метод полегшив її життя.

, що дівчина зауважує, що такий метод працює для неї, але не обов'язково він може підходити кожному.