Коли українці святкуватимуть Старий Новий рік у 2024 році: чи змінилася дата

В Україні та деяких країнах світу існує ще одне свято – Старий Новий рік. Його відзначають люди, які живуть за юліанським календарем. Однак, останніми роками це свято стає менш актуальним серед українців.

Річ у тім, що люди поступово забувають радянські традиції. Важливою подією у цьому процесі став перехід Української православної церкви та Української греко-католицької церкви на новий церковний календар. Коли ж відбудеться Старий Новий рік у 2024 році, знає 24 Канал.

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Коли Старий Новий рік 2024

Старий Новий рік, як і раніше, випадає на 14 січня. Колись у цей день також відзначали Василя, яке за новоюліанським календарем тепер святкуватимуть 1 січня. Тому у 2024 році саме тоді хлопці посіватимуть. За традицією, вони ходять по хатах родичів та знайомих, засипають підлогу зернами пшениці та бажають господарям достатку.

Традиції Старого Нового року

Раніше жінки вранці 14 січня готували гречку, за якою потім визначали майбутнє сім'ї. Наприклад, якщо вода виливалася з каструлі, то родину мали чекати негаразди. Якщо гречка зварилася добре, то у батьків виростала хороша дочка. Якщо ж кашу не вдалося приготувати, то в родину приходила біда.

Також з самого ранку люди йшли до водойми, яка знаходилася найближче до їхнього дому. Вони вмивалися холодною водою, щоб бути здоровими весь рік.

За традицією, на Василя родина ліпила вареники. В один із них обов'язково клали монетку. Людині, якій попадався вареник з монеткою, прийдешній рік обіцяв достаток. Також можна було витягнути ґудзик, який вважався символом чогось нового, перстень – символом весілля, цукор – символом щасливого життя та сіль – символом сліз.

На святковому столі також повинні були стояти щедра кутя, ковбаса, сир, випічка та м'ясні страви. Оскільки раніше напередодні, 13 січня, відзначали Щедрий вечір.

Що не можна робити на Старий Новий рік