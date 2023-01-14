Старий Новий рік: неймовірні картинки-привітання зі святом

У ніч із 13 на 14 січня українці святкують Старий Новий рік. Це свято виникло внаслідок зміни літочислення. Через розбіжності у календарях ми відзначаємо один Новий рік за новим стилем – 1 січня, а інший Новий рік за старим стилем – 14 січня.

Попри те, що Старий Новий рік є неофіційним святом, його дуже люблять українці. У цей день заведено вітати близьких і друзів. Зробити це можна за допомогою гарних листівок, зазначає 24 канал.

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Картинки-привітання зі Старим Новим роком 2023

Картинки-привітання зі Старим Новим роком 2023 – гарні побажання / Фото з відкритих джерел

Старий Новий рік 2023 в Україні – картинки-привітання / Фото "Факти"

Привітання зі Старим Новим роком 2023 – картинки / Фото з відкритих джерел

Чудові картинки-привітання зі Старим Новим роком / Фото з відкритих джерел

Старий Новий рік 2023 – гарні картинки-привітання / Фото "Сенсація"

Привітання зі Старим Новим роком 2023 – картинки та листівки / Фото "Апостроф"

Старий Новий рік в Україні – картинки-привітання зі святом / Фото з відкритих джерел

Старий Новий рік в Україні – картинки-привітання зі святом / Фото "Реаліст"

Картинки-привітання зі Старим Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел