Сварки та конфлікти: сонячне затемнення принесе негатив у життя 3 знаків зодіаку

Уже за кілька днів, 20 квітня, відбудеться сонячне затемнення. Небесна подія може мати вплив на знаки зодіаку – деякі з них наразяться на сварки та емоційні дискусії.

20 квітня відбудеться перше сонячне затемнення 2023 року. Ця подія вплине на всі знаки зодіаку, повідомляють астрологи. Та для трьох знаків зодіаку цей вплив буде негативним, пише 24 Канал.

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Рак

Затемнення негативно вплине на настрій представників цього знака зодіаку, що призведе до частих сварок та конфліктів. Астрологи радять Ракам бути уважними й терплячими та уникати розмов на емоціях.

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Лев

Сонячне затемнення може спричинити невдачі на роботі для Левів: проблеми та емоційні дискусії з колегами. У цей період слід знайти більше часу для себе й відпочивати.

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Стрілець

У Стрільців можуть розпочатися проблеми у стосунках з другою половинкою. Краще не розпочинати важких розмов, а зосередитися на турботі й увазі для кожного.

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