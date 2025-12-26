На відміну від інших свят, присвячених окремим подіям із життя Божої Матері, цей день має назву Собор. Детальніше про це – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Собор Пресвятої Богородиці 2025: що це за свято?

Собор Пресвятої Богородиці означає спільне прославлення Діви Марії та інших осіб, які були близькими до Неї та Христа за Його земного життя. Зокрема, це стосується святого Йосипа Обручника – земного опікуна Спасителя, царя Давида – предка Ісуса за плоттю та святого Якова – сина Йосипа від першого шлюбу. Відомо, що останній супроводжував разом з батьком Божу Матір і немовля під час втечі до Єгипту.

Що цікаво, це свято має дуже давнє походження. Вже у IV столітті такі вчителі Церкви, як Епіфаній Кіпрський, Амвросій Медіоланський та блаженний Августин, у своїх проповідях на Різдво Христове поєднували хвалу новонародженому Ісусу з прославленням Його Пречистої Матері.

Офіційне ж церковне закріплення традиції відбулося пізніше. Так, вказівку відзначати Собор Пресвятої Богородиці саме наступного дня після Різдва містить 79-те правило VI Вселенського Собору, що відбувся у 681 році, зазначають у Храмі Святого Іоана Богослова міста Харкова.

Собор Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Які традиції Собору Пресвятої Богородиці?

В українській культурі духовне значення свята тісно переплелося з народними традиціями, через що цей день отримав назву "Бабині каші" Поки в храмах віряни молилися Пресвятій Діві за здоров'я та добробут своїх родин, у домівках готували ритуальну кашу на честь майбутнього врожаю та продовження роду. Наші предки в цей день особливо вшановували вагітних жінок, молодих матерів та баб-повитух, дякуючи їм за допомогу та даруючи гостинці.

Водночас у цей період продовжувалися святкові колядування, хоча існувала сувора заборона на будь-яку працю, особливо на вишивку та прядіння.

