Жадібні чи економні: названо 3 найскупіших знаків зодіаку

Деякі знаки зодіаку тринькають гроші направо й наліво, але ці – їхня протилежність. Вони готові рахувати кожну копійку.

Ракам, Терезам і Водоліям дуже складно наважитися на якусь масштабну покупку, пише 24 Канал. Деякі представники відзначаються особливою жадібністю.

Зверніть увагу Приготуйтесь до радощів: 3 знаки зодіаку, які почують гарні новини у жовтні

Рак

Раки дуже цінують комфорт та матеріальні блага, але не готові на це витрачатися. Вони дуже жадібні до грошей через те, що хочуть якнайбільше зберегти своє майно.

Гороскоп для Раків

Терези

Терезів важко назвати жадібними людьми. Вони дуже пов'язані зі своєю родиною та домом, а тому готові витрачати кошти для своїх близьких. Але у свій бік представники цього знаку страшенні скнари.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Водолії – дуже економний знак зодіаку. Вони не витратять зайвої гривні на будь-яку покупку, а ще дуже рідко роблять комусь подарунки. Хоч важко назвати Водоліїв бідняками.

Гороскоп для Водоліїв