Це точно знадобиться: перелік речей, які треба мати під час блекауту
Минулого року українці зіштовхнулися з проблемою – масовими відключеннями світла через російські обстріли електростанцій. До цього треба готуватись заздалегідь.
Експерти попереджають, що відключення світла варто очікувати й цього року. Тому треба бути готовим і мати речі, які знадобляться у такій ситуації. Перелік предметів на випадок блекауту підготував 24 Канал.
Дієво Забило каналізацію вдома: 4 способи очистки, про які ви й не здогадувались
Що треба мати на випадок блекауту: перелік речей
У повній темряві сидіти некомфортно та для когось – страшно. Тож альтернативними джерелами світла стануть ліхтарі на батарейках або свічки. Також придбайте кілька пар батарейок на запас.
При відсутності електрики, треба придбати щось на заміну. Це можуть бути акумулятори, зарядні станції та генератори.
Важко уявити таку ситуацію без сірників та запальничок. Особливо, якщо у вас газова плита: на випадок блекауту, запалити ви її зможете лише сірником чи запальничкою.
Обов'язково треба мати павербанк і зарядні пристрої. Можна купити кілька штук і важливо, щоб вони були постійно заряджені. Адже ніхто не знає, у який момент може опинитися без світла.
Павербанк / Фото "Техномаркет"
Блекаут передбачає тривалий час без світла. Тож знадобиться радіоприймач на батарейках або акумуляторах. Так, ви зможете дізнатися важливу та актуальну інформацію в країні та до чого бути готовим.
У вашому арсеналі має бути аптечка з необхідними ліками. Покладіть туди знеболювальні, жарознижувальні, протизапальні препарати, а також бинти, пластирі, антисептики. Може стати у пригоді в найнесподіваніший момент.
Буде потрібний сухий спирт. Щоб отримати вогонь, треба підпалити таблетку. Вони горять завжди, навіть у мороз та дощ. Але не захоплюйтеся ним, бо він виділяє токсичні речовини.
- Не можна забувати про їжу. Адже готувати в умовах відключень світла – складною. Підготуйте заздалегідь м'ясні та рибні консерви, каші та супи швидкого приготування. Придбайте сухарі, хлібці, печиво, шоколад і батончики.
Потрібно підготувати теплий одяг, пледи та ковдри. Про це точно не пошкодуєте, коли почнуть холоди та морози, а тепла у будинку не буде через відсутність електрики.