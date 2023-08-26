Це точно знадобиться: перелік речей, які треба мати під час блекауту

Минулого року українці зіштовхнулися з проблемою – масовими відключеннями світла через російські обстріли електростанцій. До цього треба готуватись заздалегідь.

Експерти попереджають, що відключення світла варто очікувати й цього року. Тому треба бути готовим і мати речі, які знадобляться у такій ситуації. Перелік предметів на випадок блекауту підготував 24 Канал.

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Що треба мати на випадок блекауту: перелік речей

У повній темряві сидіти некомфортно та для когось – страшно. Тож альтернативними джерелами світла стануть ліхтарі на батарейках або свічки. Також придбайте кілька пар батарейок на запас.



Свічки / Фото Butlers

При відсутності електрики, треба придбати щось на заміну. Це можуть бути акумулятори, зарядні станції та генератори.



Акумулятори / Фото "Ікнет"

Важко уявити таку ситуацію без сірників та запальничок. Особливо, якщо у вас газова плита: на випадок блекауту, запалити ви її зможете лише сірником чи запальничкою.



Сірники / Фото Top rope

Обов'язково треба мати павербанк і зарядні пристрої. Можна купити кілька штук і важливо, щоб вони були постійно заряджені. Адже ніхто не знає, у який момент може опинитися без світла.



Павербанк / Фото "Техномаркет"

Блекаут передбачає тривалий час без світла. Тож знадобиться радіоприймач на батарейках або акумуляторах. Так, ви зможете дізнатися важливу та актуальну інформацію в країні та до чого бути готовим.



Радіоприймач / Фото Sven

У вашому арсеналі має бути аптечка з необхідними ліками. Покладіть туди знеболювальні, жарознижувальні, протизапальні препарати, а також бинти, пластирі, антисептики. Може стати у пригоді в найнесподіваніший момент.



Аптечка / Фото "Парамедик"

Буде потрібний сухий спирт. Щоб отримати вогонь, треба підпалити таблетку. Вони горять завжди, навіть у мороз та дощ. Але не захоплюйтеся ним, бо він виділяє токсичні речовини.



Сухе пальне / Фото "Ковалент"

Не можна забувати про їжу. Адже готувати в умовах відключень світла – складною. Підготуйте заздалегідь м'ясні та рибні консерви, каші та супи швидкого приготування. Придбайте сухарі, хлібці, печиво, шоколад і батончики.

Потрібно підготувати теплий одяг, пледи та ковдри. Про це точно не пошкодуєте, коли почнуть холоди та морози, а тепла у будинку не буде через відсутність електрики.