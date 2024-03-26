Не викидайте гілочки: що робити з торішньою освяченою вербою

Римо-католики вже відсвяткували Вербну неділю 24 березня. А от у православних та греко-католиків вона ще попереду, зокрема у 2024 році припадає на 28 квітня. За традицією, у цей день люди йдуть до церкви та святять гілочки верби.

Після служби, їх потрібно принести додому та поставити біля ікон. Адже вважається, що верба оберігає дім від зла. А що робити з гілочками, коли вони почнуть сохнути, читайте на сайті LifeStyle 24.

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Що робити зі старою освяченою вербою

Деякі віряни зберігають гілочки верби вдома протягом всього року. Зауважимо, що їх ні в якому разі не можна викидати. Зазвичай люди йдуть у ліс та спалюють вербу, яка вже висохла. Попіл рекомендують не залишати там, а висипати у своєму саду або на городі, наприклад, біля якогось дерева.

Цілющі властивості верби

У народі вважається, що верба – цілюще дерево. Тому на Вербну неділю люди легенько б'ють одне одного гілочками та промовляють такі слова:

Не я б'ю, верба б'є,

За тиждень Великдень.

Традиції Вербної неділі / Фото Canva

Ця традиція допомагає залишатися здоровими та відлякує різноманітні хвороби. Крім того, кажуть, що будуть швидко рости діти, а для цього навіть існує спеціальна фраза: "рости, як верба, будь здоровий, як вода".

Гілочки верби також кладуть у колиски новонароджених; у поле, город або сад для хорошого врожаю. Не забувають бити ними й домашніх тварин та худобу, аби вони не принесли якесь захворювання.