Не выбрасывайте веточки: что делать с прошлогодней освященной ивой

Римо-католики уже отпраздновали Вербное воскресенье 24 марта. А вот у православных и греко-католиков оно еще впереди, в частности в 2024 году приходится на 28 апреля. По традиции, в этот день люди идут в церковь и святят веточки ивы.

После службы, их нужно принести домой и поставить возле икон. Ведь считается, что ива оберегает дом от зла. А что делать с веточками, когда они начнут сохнуть, читайте на сайте LifeStyle 24.

Тоже интересно Пасха 31 марта или 5 мая: почему православные и католики отмечают Пасху-2024 в разные дни

Что делать со старой освященной ивой

Некоторые верующие хранят веточки ивы дома в течение всего года. Заметим, что их ни в коем случае нельзя выбрасывать. Обычно люди идут в лес и сжигают иву, которая уже высохла. Пепел рекомендуют не оставлять там, а высыпать в своем саду или на огороде, например, возле какого-то дерева.

Целебные свойства ивы

В народе считается, что ива – целебное дерево. Поэтому на Вербное воскресенье люди легонько бьют друг друга веточками и говорят такие слова:

Не я б'ю, верба б'є,

За тиждень Великдень.

Традиции Вербного воскресенья / Фото Canva

Эта традиция помогает оставаться здоровыми и отпугивает различные болезни. Кроме того, говорят, что будут быстро расти дети, а для этого даже существует специальная фраза: "рости, як верба, будь здоровий, як вода".

Веточки ивы также кладут в колыбели новорожденных; в поле, огород или сад для хорошего урожая. Не забывают бить ими и домашних животных и скот, чтобы они не принесли какое-то заболевание.