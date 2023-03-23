Як врятувати розсаду, яка витягнулася: 3 дієві способи

Коли беретеся вирощувати розсаду самостійно, то нерідко трапляється так, що вона витягується. Це може статися через нестачу світла, зайві підживлення, поливи, високу температуру тощо. Що з цим робити, роз'яснюємо далі.

Наводимо три способи, як врятувати витягнуту та тонку розсаду, адже помилок допускаються навіть досвідчені городники. Читайте дієві поради нижче в матеріалі 24 Каналу.

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Знизьте температуру

При вирощувані розсади дуже важливою є температура. Однак якщо пагони вже витягнулися, її рекомендують знизити на 5-7 градусів. Такі дії загальмують розвиток розсади, розростання припиняється. У результаті стеблина трішки підв'яне, стане піддатливішою, завдяки цьому її можна буде акуратно зігнути кільцем, вкласти та присипати грунтом.

До речі, ще один корисний лайфхак. Якщо у вас немає ні сіней, ні заскленого балкона, то розсаду, що витягнулася, можна просто спустити на підлогу. Там температура буде нижче хоча б на 2-3 градуси.

Зменшіть поливи та припиніть підживлення

Часто, коли хочеться виростити міцну та здорову розсаду з соковитими стеблами, можна перестаратися з поливами та підгодовуванням рослинок. Якщо вони вже витягнулися, це сигнал, що треба звести поливи до мінімуму. Річ у тому, що надлишок вологи призводить до появи "клишоногих" сіянців.

Щодо підживлення, то воно взагалі зрідка потрібне сіянцям. Тут куди важливіше правильно підібрати грунт і гарно освітлити розсаду. Особливо обережними треба бути з азотними добривами. У перші тижні куди краще підійдуть фосфор і калій.

Зробіть пікіровку

Пікіровка може врятувати витягнуту розсаду, адже при густій посадці їй доводиться конкурувати за простір, поживні речовини, світло.

Для цього підготуйте індивідуальні ємності, заповніть їх субстратом наполовину, а тоді дістаньте паростки та встановіть корінь з грудочкою землі плазом, а не вертикально. Далі вкладіть стеблинку по широкій спіралі, присипаючи субстратом. У результаті на поверхні повинна залишитися тільки верхівка рослини. У такому вигляді перенесіть горщики у прохолодне і яскраво освітлене місце.

Важливо! Корисне правило для посадки перерослої розсади в грунт – зробити глибші лунки, заглибити рослину до листя та висадити під кутом 40-45 градусів, щоб коріння "дивилося" на південь. Так на стеблі утворяться додаткові корені й рослинка випрямляється, нормально розвивається.