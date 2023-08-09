Додайте до огірків і вони позеленіють: як зробити найефективніший засіб проти жовтизни листя

У спекотні дні серпня, коли сонце припікає своїми променями, городники часто стикаються з проблемою швидкого жовтіння листя на огірках. Цей неприємний процес може призвести до всихання зав'язі, загрожуючи врожаєм.

Однак здатність знайти ефективний спосіб повернути огіркам їхню природну зелень – це справжнє мистецтво. Тож сьогодні ми вам розкажемо про нього.

Дивіться також Попелиця відпаде за лічені хвилини: потужний народний засіб від шкідника

Що робити, щоб ваші огірки знову стали зеленими

Нещодавно автор популярного каналу "Поради біолога", який завжди готовий ділитися цінними порадами, виявив надзвичайно ефективний метод. Він зробив потужне підживлення для зневоднених рослин, яке допомагає огіркам відновити свою життєву силу та відновити здоровий зелений колір листя.

Принцип дії цього підживлення полягає у використанні насіння льону і кураги – ці цінні компоненти забезпечують рослини важливими поживними речовинами, які вони втратили внаслідок спекотного літа.

Як приготувати добриво

Для підготовки цього добрива потрібно взяти дві жмені насіння льону та два – три сушених абрикоси.

абрикоси. Інгредієнти слід залити двома літрами води та настояти протягом ночі.

Після цього отриману суміш ретельно перетерти в блендері, процідити й додати до неї ще один літр води.

Окрім цього, важливо правильно використовувати підготовлене добриво. Рекомендується розчинити отриманий розчин у воді в пропорції дві склянки на п'ять літрів води.

Далі залишається лише обробити огірки, наносячи розчин на листя рослин.

Найефективніший засіб проти жовтизни листя: дивіться відео

Цей процес відновлення зеленого кольору може зайняти деякий час, тому варто бути терплячим і періодично повторювати обробку, поки листя огірків не здобудуть бажану свіжість і соковитість.

Зверніть увагу, що перед застосуванням будь-якого методу рекомендується провести тестову обробку на невеликій ділянці рослин, щоб впевнитися у відсутності негативних реакцій. І незабаром ви зможете помітити, як ваші огірки знову стануть здоровими, зеленими та повних сил для росту та розвитку.



Огірки / Pexels