Як з'явився кролик, символ Великодня у католиків: цікава історія

Вже цієї неділі, 31 березня, римо-католики відзначатимуть Великдень. Цікаво, що у них навіть є символ свята – кролик. Вважається, що саме ця тварина приходить у будинок вночі та ховає там шоколадні яйця. А вранці смаколики шукають діти.

Напередодні Воскресіння Господнього у магазинах продається безліч фігурок кролика. Люди готують пряники або печиво, які мають форму цього пухнастика. Згодом випічку роздають усім близьким, пише LifeStyle 24.

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Чому кролик – символ Великодня у католиків

За німецькими переказами, раніше малеча робила на Пасху гнізда з капелюхів. Вночі лисиця або зозуля клали туди шоколадні яйця. Однак згодом це почав робити кролик. Річ у тім, що германська богиня весни Остара вважала тварину священною, а саме від її імені походить назва свята – Великдень. Цікаво, що скандинави та кельти пов'язували кролика з богинею-матір'ю.

Великодній кролик / Фото Canva

Також існує легенда про жінку, яка жила досить бідно. Одного разу, щоб хоч якось прогодувати своїх дітей, вона вкрала у сусідів яйця, які були розфарбовані, та сховала десь у саду. Коли малеча їх знайшла, то побачила кролика. Так з'явилася теорія, що саме він приніс їжу.

Великодній кролик символізує родючість. До речі, у деяких країнах тварина ховає шоколадні яйця так, що діти довго не можуть їх знайти. Наприклад, на подвір'ї, у парку або саду. У такому випадку на допомогу можуть прийти батьки. Інколи люди навіть влаштовують змагання: хто швидше знайде яйця або більшу кількість, той отримає особливий подарунок.