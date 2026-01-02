Базові речі легко комбінуються між собою, тож стилісти визначили кілька найкращих образів, які можна постійно носити впродовж цієї зими, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Як виглядають трендові зимові образи?

Є кілька надійних зимових образів, які можна приміряти рік за роком й не помилитися. Вони складаються з базових елементів, купівля яких завжди виправдана.

Нейтральні відтінки

Бежеві, кремові, верблюжі та коричневі тони завжди виглядають стильно та дорого. Тому обирайте на зиму теплі светри, штани чи пальто для офісу або щоденних виходів.

В’язані комплекти

Кілька сезонів з моди не виходять в’язані костюми, які вже стали класикою. Взимку актуальним є комплект светр + штани у білому чи кремовому кольорі. У такому вбранні – зручно й тепло.

Хутряна шуба та джинси

Це поєднання вбрання є ідеальним для прогулянки чи офісу. Шубу з джинсами можна поєднувати з уггами, чоботами на підборах чи челсі.

Все чорне

Чорний одяг є універсальним рішенням на будь-яку пору року. Він допомагає виглядати вишукано й відчувати себе комфортно. Щоб образ не був повністю монотонним, додайте аксесуар іншого кольору.

Джинси та пальто

Цей образ є одним із найуніверсальніших, оскільки підійде для офісу чи обіду з подругами. Класичним варіантом вважається водолазка, светр та шарф в поєднанні з будь-яким взуттям.

До слова, угги стали модною базою зимового гардеробу, їх поєднують зі скандинавським мінімалізмом, вуличною модою, лижним гламуром, дорогим монохромом та міськими аутфітами, пише City Magazine. Стилісти рекомендують комбінувати масивні чоботи з приталеним верхом для створення стильного образу.

Які ще новинки варто знати?