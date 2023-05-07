Незвичний, але дієвий засіб: що обов’язково треба додати в розсаду перцю та помідорів

Лавровий лист слугує гарним помічником господиням на кухні. Тому що його часто додають до різних страв. Лавровий лист буде корисним і в садівництві, зокрема у підживленні розсади перцю та помідорів.

Лавровий лист відомий своїми корисними речовинами, тож не дивно, що його часто додають до різних страв. Він має свій характерний смак та легкий аромат. Його можна використовувати й у садівництві. 24 Канал підкаже, як підживити розсаду перцю та помідорів перед посадкою лавровим листом.

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Лавровий лист для розсади перцю та помідорів

Лавровий лист містить багато корисних речовин, які підживлять розсаду перцю та помідорів перед висадкою на грядку. Його можна використовувати як природне добриво.

Ось як правильно підживити розсаду перцю та помідорів лавровим листом:

Треба зібрати декілька лаврових листів.



Лавровий лист / Фото Інто Україна

Готуємо настій з лаврового листа. Для цього беремо каструлю й наливаємо туди воду. Додаємо кілька лаврових листів й ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, а потім знижуємо вогонь. Настоюємо лавровий лист у воді упродовж 20-30 хвилин.



Варимо лавровий лист / Фото Lada.fm

Проціджуємо настій через сито.

Вносимо розчин у землю біля розсади перцю та помідорів. Використовуємо настій з лаврового листа замість звичайної води при поливі розсади.

Існує й інший спосіб підживлення перцю та помідорів лавровим листом. Треба подрібнити лавровий лист на кавомолці. Під час посіву насіння помідорів чи перцю, вносимо подрібнений лист у ґрунт.



Перемелений лавровий лист / Фото Monaco.te.ua

Потрібно ретельно перемішати ґрунтосуміш з лавровим листом. Тільки після цього можна сіяти насіння в землю. Після цієї процедури інші добрива нема потреби вносити упродовж місяця.

Подрібнений лавровий листок можна додати в ґрунт на етапі пікіровки або висадки в окремі стаканчики.